最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」となるNX809Jが技適通過！日本で発売へ総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにNubia Technologyが展開するゲーミングブランド「REDMAGICにおける最新ハイエンドスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 11 Pro（型番：NX809J）」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によって2025年11月10日（月）付けでPhoenix Testl