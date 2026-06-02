右太腿裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしているホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が患部に自身から採取した血小板を注入して組織の修復を図る「PRP注射」を受けたことが1日（同2日）、分かった。同日の試合前にウィル・ベナブル監督（43）が明かし、複数の米メディアが報じた。同内野手は29日（同30日）のタイガース戦で走塁の際に右足を痛め、途中交代。MRI検査の結果、筋肉の部分損傷に当たる「グレード2」で指揮