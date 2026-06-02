6月1日、都内で『第35回日本映画批評家大賞』の授賞式が行われ、『国宝』で主演を務め、主演男優賞を受賞した俳優の吉沢亮（32）がステージに登壇した。【映像】授賞式で隣に並んだ吉沢亮と横浜流星吉沢は去年も『ぼくが生きてる、ふたつの世界』で主演男優賞に選ばれており、これで2年連続の受賞となった。吉沢「去年も実は同じ賞をいただき、この場に来させていただいていた。まさか今年もいただけるとは思っていなかったの