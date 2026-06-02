ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム・ジュニア内野手（２９）が米ＮＢＣの人気トーク番組「ザ・トゥナイト・ショー」に出演し、元ＮＢＡのスターでＭＬＢにも挑戦したマイケル・ジョーダン氏（６３）とのエピソードを明かしている。開幕から不振続きで批判の的となっていたチザムだが、同僚で離脱中のスタントンのユニホームのタボタボのズボンを借りてプレーしたところ、打撃が急上昇。幸運のズボンとして使い続け、本来の姿を