中東情勢の影響で、ナフサなど石油由来の化学製品への供給に懸念も出るなか、パッケージを白黒に変更した商品が店頭に並びました。【映像】白黒包装のかっぱえびせん（カラー包装との比較）石橋侑子レポート「カラフルな商品棚ですが、いつものデザインとは違うデザインの商品が置いてあります」東京都内のスーパーに並んだのは白黒パッケージの「かっぱえびせん」です。左上には「石油原料節約パッケージ」と記されています。