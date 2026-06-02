中国のイベントで展示された基板上の半導体チップ＝2025年10月、北京（共同）主要半導体メーカーでつくる世界半導体市場統計（WSTS）は2日、2026年の市場規模が前年比89.9％増の1兆5112億ドル（約241兆円）になるとの予測を発表した。人工知能（AI）向けの需要が急拡大しており、各国企業による巨額投資を追い風に過去最高を更新する。ただ成長は米国とアジア太平洋地域が主導し、日本は27.6％増と見劣り。AI競争に勝ち抜くため