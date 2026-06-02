糖尿病治療薬を違法に販売したか…。医薬品医療機器等法違反の疑いで書類送検されたのは、29歳のアルバイト女性と、22歳の男子大学生、35歳の女性会社員の３人です。 【写真を見る】【速報】糖尿病治療薬「マンジャロ」違法販売疑いで男女３人書類送検「処方されて余った」背景にダイエット需要か…大阪府警で初摘発 警察によりますと、3人は医薬品の販売許可などがないにもかかわらず、２型糖尿病の治療薬「マンジャロ（チ