20ºÐ¤ÎÃËÀ­¤È17ºÐ¤Î½÷À­¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯¸å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï·ëº§¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£½÷À­¤ÏÌó30Ç¯´Ö¡¢¼ç¤Ë¼çÉØ¤È¤·¤Æ²È»ö¡¦°é»ù¤Ë¸¥¿È¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢½÷À­¤Î¿È¤ËÍ½´ü¤»¤Ì°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤¿¡½¡½¡£¡ÊÁ°ÊÔ¡¿Á´2²ó¡Ë¡Ö¥·¥ó¥°¥ë²ð¸î¡×¤È¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ò»Ø¤¹¡£2023Ç¯ÅÙ¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¡¦¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë¹âÎð¼ÔµÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ¡¦ÄÌÊó·ï¿ô¤Ï1Ëü8000·ï¤¢¤Þ