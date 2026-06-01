京都・鴨川の河川敷に規制線が引かれ、警察や消防が集まっています。 【写真を見る】【速報】京都・鴨川の三条大橋で「人が川に浮かんでいる」若い女性が死亡身元確認など急ぐ 付近で男性も救急搬送 6月1日午後1時半すぎ、京都市中京区の鴨川で、若い女性が川に浮いているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。 近くの河川敷では若い男性も救急搬送されています。警察は女性の身元の確認などを急い