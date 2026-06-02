Microsoftは5月31日（米国時間）、NVIDIAのPC向け新プラットフォーム「RTX Spark」を採用したノートPC「Surface Laptop Ultra」を発表した。クリエイター、開発者、AIビルダー向けに設計された15インチクラスの高性能Surfaceで、同社は「これまでで最もパワフルなSurface Laptop」としている。発売は2026年後半を予定し、最終的な構成や価格は明らかにされていない。RTX Sparkは、パーソナルAIエージェント時代のWindows PCに向け