俳優の尾碕真花（25）が2日、自身のインスタグラムを更新。オスカープロモーションの退所をめぐる騒動について言及した。【写真】真っ白な画像を添え…きのう発表した尾碕真花の“退所”コメント（全文）投稿で、退所報告と同様に真っ白な画像を添えて「ご報告」と題し、「関係者の皆様、そしていつも応援してくださる皆様へ」「本来であれば感謝の言葉のみをお伝えしたいところですが、長期間にわたる協議の経緯を踏まえ、今