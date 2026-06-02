埼玉県川口市でケアマネージャーの女性が訪問先の住宅で殺害された事件で、住人の男が「金をだまし取られた」と通報していたことがわかりました。【映像】ブルーシートで囲まれた事件現場の様子一方的に思い込んでいたとみられています。きのう、川口市の住宅で、ケアマネージャーの鈴木希代子さん（63）が血を流して倒れているのが見つかり、死亡しました。その後の捜査関係者への取材で、住人の男（60）が「金をだまし取