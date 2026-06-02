いよいよ開幕が迫ってきた北中米ワールドカップ。優勝宣言をしている日本代表は果たして躍進できるか。そのための最大のキーマンは誰か。元JリーガーでW杯戦士の鄭大世氏は「あえて佐野海舟と上田綺世を選ばず」、さらに司令塔の鎌田大地も外し、あのスピードスターの名前を挙げた。「伊東純也です。なぜなら、彼のことが好きすぎるから（笑）」とユーモアを交えて理由を口にした。「伊東は代表の水が合いすぎている。本大会で