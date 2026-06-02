“究極”の「GRカローラ」が誕生GAZOO Racingは2026年6月2日、トヨタ「カローラ」シリーズのハイパフォーマンスモデル「GRMNカローラ」を世界初公開しました。カローラシリーズは1966年に発売後、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」をキーワードに、150以上の国と地域で販売してきた乗用車の定番モデルですが、GRMNカローラは、どのような立ち位置で登場したのでしょうか。カローラは1966年の初代登場後、これまで12