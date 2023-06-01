中国・浙江省杭州市でエレベーターに閉じ込められた9歳の女児が緊急通報ボタンを繰り返し押して助けを求めたものの、防災センターの担当者が「遊ぶんじゃない」と叱りつけ、対応しなかったことが分かった。中国メディアの大象新聞が1日に報じた。報道によると、同市臨平区の建物のエレベーターに9歳の女児2人が閉じ込められた。女児らは計35回にわたって緊急通報ボタンを押して助けを求めようとしたが、通報を受けた同建物内の防災