アメリカ中西部アイオワ州で銃撃事件があり、容疑者の男を含む7人が死亡しました。現地の警察によりますと、1日正午すぎ、アイオワ州マスカティンの住宅で銃撃事件の通報があり、駆け付けた警察が住宅内で男女4人の遺体を発見しました。警察は現場から立ち去った52歳の男を近くで発見しましたが、男は自らを銃で撃っていて、その場で死亡が確認されました。その後の捜査で、別の住宅と事業所でもそれぞれ男性1人が死亡しているのが