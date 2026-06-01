いじめを受けていた過去を明かした深田えいみ。高校時代には、思いを寄せていた男子生徒が自分のことを「デブ」「ブス」と言っていたと知り、容姿への強いコンプレックスを抱くようになったという。その出来事が、その後の人生を大きく動かすきっかけになった。『資産、全部売ってみた』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○深田えいみが“資産を売る人”として登場5月28日配信のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』