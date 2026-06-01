2026年4月27日からNetflixで配信が始まった戸田恵梨香（37）の主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』が、番組部門の日本ランキングで日本1位を記録する大ヒットとなっている。「六星占術」と「大殺界」で一世を風靡した占い師・細木数子さんの波乱万丈の生涯を「事実に基づいた虚構」として描いた作品だ。※以下、ネタバレを含みます。ご了承のうえお読みください。【写真】「トラウマ級に覚えてる」HG vs 細木数子、放送事故レベルの