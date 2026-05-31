6月にデビュー40周年コンサートツアーのファイナルを控える南野陽子さん。「言えることも、言えないこともたくさんあった」と話すナンノが、デビュー当時の思い出とツアーへの思いを明かした。【写真】『恥ずかしすぎて』のデビューイベントで歌う18歳の南野陽子。ほか、中野サンプラザで行なわれた堀越高校の卒業式での1枚も水着オーディションは「絶対ムリ！」──昨年がデビュー40周年でした。改めて芸能生活をふり返ると長か