Microsoft Office 2019および2021 for Macの一部環境で、2026年7月13日以降にアプリが閲覧専用へ移行する予定であることが物議を醸しています。対象となる古いバージョンではWord、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNoteのファイルを開いて表示することはできますが、編集や保存などのフル機能は利用できなくなります。Update Microsoft 365 or Office on your macOS or iOS device - Microsoft Supporthttps://support