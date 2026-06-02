7月2日の本拠地パドレス戦で「ワンピース・ナイト」を実施ドジャースが7月2日（日本時間3日）の本拠地でのパドレス戦で開催する、人気漫画「ワンピース」とのコラボイベントが異様な熱気を帯びている。先着限定で配布されるグッズを目当てに、米紙「ニューヨーク・ポスト」のライアン・アンダーソン記者は、ファンが「一儲けしようと準備を進めている」と熱狂する様子を報じた。昨年に続き2度目となる「ワンピース・ナイト」で