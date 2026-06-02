声優の山寺宏一が1日、自身のXを更新。活動終了を迎えた人気グループ・嵐と共演したバラエティー番組『嵐にしやがれ』の思い出を語り、嵐メンバーの人柄を伝えた。【Xより】14年前の証拠ポスト！嵐メンバーの人柄絶賛した山寺宏一2012年放送の同番組で共演したそうで「過去の自慢話です。2012年『嵐にしやがれ』にアニキゲストとして出演しました」とし、「『自分なんかで大丈夫かなぁと』緊張しつつ楽しく収録。隠しゲストだ