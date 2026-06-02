派遣料金の引き上げでカルテルを結んだ疑いが強まったとして、公正取引委員会が人材派遣大手5社に立ち入り検査したことが分かりました。【映像】公取委が人材派遣大手5社に立ち入り検査関係者によりますと、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査の対象となったのは、パーソルテンプスタッフ、リクルートスタッフィング、スタッフサービス、マンパワーグループ、アデコです。派遣料金の引き上げについて、数年前から価格カルテ