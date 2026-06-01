自宅で同じ電源タップを長年使い続けている人は多いのではないでしょうか。電源タップを定期的に交換すべき理由や、交換目安について、パナソニックの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】意外と短い…こちらがパナソニックが紹介する「電源タップ」の“寿命”です安全上の理由で交換を推奨公式アカウントは電源タップの交換が必要な理由について、「使用時にコードを引っ張ったり、踏みつけたりすると内部で電線が断