タレントのＬｉＬｉＣｏが１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、来日直後に行った無理なダイエットの影響を語り「急激なダイエットは人生が壊れる」と注意を促した。この日は「ルッキズムを語る夜」と題し、集まった著名人たちが自身の体験や考えを述べた。エッセイストの犬山紙子氏は「ルッキズムのしゃれにならない部分として、摂食障害になる若い子たちがいる」と指摘。するとＬｉＬｉＣｏも「私も（ス