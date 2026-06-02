台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進んだ。3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。台風の接近により、全国のレジャー施設や店舗が臨時休業を発表した。千葉の水族館テーマパーク「鴨川シーワールド」は台風6号の影響を鑑み、3日の営業を中止すると発表。「お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何とぞご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」と伝えた。また、前売り入館券等