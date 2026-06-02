『江南スタイル』で知られる歌手PSYが、向精神薬を代理受領した疑いで検察に送致された。5月29日、ソウル・西大門（ソデムン）警察署は、PSYと大学病院の教授、医師3人、マネージャーら計6人を医療法違反の疑いで不拘束で送致した。【関連】PSY、医療法違反容疑で送検PSYは2022年から昨年にかけて、ソウル市内の大学病院で向精神薬のザナックスとスティルノックスの処方を非対面で受け、マネージャーなど第三者を通じて薬を受け