5月31日、国民的アイドルグループ・嵐が、東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『WE ARE ARASHI』」の最終公演を開催。同日をもって、嵐としてのグループ活動を終了した。多くの人が現地や生配信でライブ鑑賞するなか、あるメンバーの “異変” に心配の声があがっている。ラストライブでは、メンバー5人が30曲以上の楽曲を3時間かけて披露。最後は新曲『Five』を歌い上げ、26年半にわたる活動を締めくくった。「