5月31日、嵐が東京ドームで最終公演『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を開催。1999年のデビューから約26年半続いたグループ活動もついに幕を下ろした。【写真】「大切に残る、みんなの中に」嵐を労う岡田准一、佐藤隆太、妻夫木聡ら嵐、約26年半続いたグループ活動に幕一度は2020年末に活動休止した嵐。しかし、このときはちょうどコロナ禍のタイミングだったため、ファンと直接会うことは叶わないままだった。「活