新たなマンションへ秋篠宮家の長男・悠仁さまは今春から筑波大2年生となり、充実したキャンパスライフを送られているようだ。キャンパスには悠仁さま目当ての「推し活」らしき動きも見られ、警備関係者は警戒心を強めている。以前に報じられた引っ越し情報なども含めてお伝えする。【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿茨城・つくば市内で一人暮らしをされる悠仁さまの自宅マンシ