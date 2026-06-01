日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルは30日、日本代表の裏側に迫る動画「Team Cam」を公開。その動画の中で、今年4月に代表コーチに就任した中村俊輔コーチが直接フリーキックを蹴るシーンがあった。このワンシーンに韓国版『GOAL』も反応し、今なお健在な技術の高さを称えている。JFAは5月31日行われたアイスランド戦、そしてワールドカップ本大会に向けた練習動画を公開。その中で、トレーニング前に中村俊輔コーチ