世界的な実績を誇るDetonatioN FocusMe（DFM）所属のプロ格闘ゲーマー・GO1（ゴーイチ）氏が2日、自身のXを更新。駅で熱中症のような症状が出たことを報告し、心配の声が集まっている。GO1は「ストリートファイター」を中心に複数の格闘ゲームで実績を残すプロゲーマー。国内最高峰の賞「日本eスポーツアワード」の年間最優秀eスポーツプレイヤー賞を受賞するなどトップレベルの成績を残している。この日、拠点である大阪へ