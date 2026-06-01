「万感の思いです、26年半ありがとうございました」と語ったのは櫻井翔（44）。これほどまで話題になったアイドルの活動終了があっただろうか。1999年にハワイで結成、「A・RA・SHI」をリリースしてから26年半、世界を笑顔にしてきた「嵐」がついに幕を下ろした。【もっと読む】嵐が去る前に思い出す…あの頃の「松本潤」と「大野智」31日に行われた「ARASHI LIVE TOUR2026 『We are ARASHI』」の最終公演。会場の東京ドームでは