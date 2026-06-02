コンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」を利用していたユーザーが、「女性専用ルームから男性が出てきた」とSNSに投稿し、物議をかもした。 コロナ禍を経て利便性の高い無人サービスが広がる一方で、運営の難しさや利用者のマナーが問われる場面は少なくない。運営会社への取材から、無人ジムが抱える課題と、女性の安全確保に向けた取り組みの実情が見えてきた。 発端となったSNS投稿 き