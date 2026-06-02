6月1日、実在した「総力戦研究所」を題材にした映画『開戦前夜』が、7月31日に公開されることが決定した。本作の原案は、作家・猪瀬直樹氏のノンフィクション作品『昭和16年夏の敗戦』（’83年）。監督を務める石井裕也氏（42）が脚本・演出もを兼任し、主演を池松壮亮（35）が演じる。本作は、真珠湾攻撃に伴う日米開戦の直前、日本の敗戦を予測しながらも戦争をそれを止められなかった総力戦研究所の人々の姿を描いた本格的な戦