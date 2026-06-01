昭和34年、日本中が空前の好景気へと向かう足音が聞こえる中、東京の河川で一人の若き女性の遺体が発見された。当時の花形職業だった航空会社のスチュワーデス。【写真】この記事の写真を見る（2枚）当初は「自殺」とみられたその死は、司法解剖によって「他殺」と明らかになる。いったい誰が彼女を殺したのか？鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真