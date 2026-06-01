世界最大級の宿泊予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）経由の予約情報が流出し、ホテルを装った不審なメールやメッセージや多くの客に届いている問題で、「帝国ホテル」と「ホテルニューオータニ大阪」が注意を呼びかける告知を公式サイトに掲載した。ほかにも各地のホテルが同様の注意喚起の告知を出しており、不審メッセージを受けた予約客が拡大しているとみられる。帝国ホテル「予約客のクレジットカード情報