気温が高い日が続いており、疲れを感じている人は多いのではないでしょうか。疲労回復には糖質をエネルギーに変えるビタミンB1が欠かせませんが、どうすればより効率的に摂取できるのでしょうか。今回は、ビタミンB1を豊富に含む豚肉のポテンシャルを引き上げるとされるニラを使った調理法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【なるほど】知らなきゃ損…これが疲れを解消するのに役立つ“意外な食材”です！ニ