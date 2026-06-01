日本の即席カップ麺市場は、何年も前から成熟市場にある。少子高齢化、健康志向、原材料の高騰、物流費上昇――。食品メーカーにとって逆風が常態化した現代において、カップ麺は「安くて早い」だけでは選ばれなくなった。そのような中で、異様な存在感を放っているブランドがある。ヤマダイ株式会社のニュータッチ「凄麺」シリーズだ。「生麺らしい品質」に真っ正面から挑んだ10年以上もの開発期間を経て、2001年10月29日に発売さ