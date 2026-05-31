家計管理は「夫婦一緒の財布」と「夫婦別財布」どちらがいいのか。家計再生コンサルタントでFPの横山光昭さんとFPの関口博美さん夫婦は「民間の調査では、財布は『別々』と『一緒』の割合がほぼ半々となっている。別々であっても、家賃は夫、生活費は妻など、支出のあり方に最低限のルールを決めているご夫婦が多い」という――。※本稿は、横山光昭・関口博美『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）の一部を再編