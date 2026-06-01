米国の有名ユーチューバーが、ジェットコースターの上でチキンナゲットを食べる動画を投稿したことで、遊園地チェーンから永久出入り禁止処分を受けた。インフルエンサーのアラン・フェレル（Allen Ferrell）は最近、オハイオ州の遊園地にあるジェットコースター「ミレニアム・フォース」にチキンナゲットの箱を密かに持ち込んだ動画をSNSで公開した。これを受け、米国の遊園地（テーマパーク）チェーン「シックス・フラッグス」は