糖尿病治療薬「マンジャロ」を無許可で保管や転売したとして、大阪府警は２日、男女３人を医薬品医療機器法違反容疑で書類送検した。府警は、ＳＮＳ上でマンジャロが「やせ薬」として拡散し、個人間の不正売買が横行しているとみてサイバーパトロールを強化している。厚労省、美容目的「安全性が確認されていない」「マンジャロを始めて３９キロ痩せた」「理想のボディを手に入れよう」――。ＳＮＳにはマンジャロのダイエット