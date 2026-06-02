◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「8番・二塁」で先発出場。4回の第2打席でABSチャレンジを3度要求する珍事があった。4回2死で迎えた第2打席、1ボール1ストライクからの3球目、球審が外角直球をストライクコールしたが、ロハスはすかさずチャレンジを要求。ロボット審判の判定