中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月1日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は1日の記者会見で、米紙ニューヨーク・タイムズが台湾当局に対し「台湾独立」分裂の謬論（びゅうろん）を広める場を提供したとして「断固たる反対」を表明した。林氏は次のように述べた。ニューヨーク・タイムズは台湾当局に対し「台湾独立」分裂の謬論を広める場を提供し、さらに中国の台湾地区を公然と「国家」と呼んだ。