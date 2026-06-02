元阪神のドラフト１位左腕・益山性旭（ますやま・せいきょく）さんが先月１７日に肺炎のため大阪市内の病院で死去していたことが２日、分かった。７１歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。大阪・福島商（現・履正社高）から７２年のドラフトで大洋から４位指名を受けるも、入団を拒否して帝京大に進学。７６年のドラフト１位で阪神に入団した。本格派左腕として期待され１年目から３勝を挙げた。７８年７月２日の