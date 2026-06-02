42歳で初出産を経験したこえりさん。SNS上の高齢出産ママに対する偏見への思いを語った「高齢出産ママはヤバいやつ？」という投稿をし、話題になっています。年の差ママを巡るSNS上の声に「でもやっぱりママ友の年齢って気になるもんなのかな？」と投げかけたところ、姉さんママに対して「失礼にならない距離感が難しい」と語る声など様々なコメントが寄せられたそう。ママとしてのリアルを発信し続けているこえりさんに、マ