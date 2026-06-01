業界から登場が心待ちにされているゲーム「グランド・セフト・オートVI(GTA 6)」を開発するRockstar Gamesの従業員が、Rockstar Gamesに対抗するための労働組合を結成しました。同社は2025年に実施した解雇措置について不当解雇だと訴えられています。The Video GTA Fans Have Been Waiting For: The Rockstar Game Workers Union Launch - YouTubeGTA 6 Developers Announce Rockstar Games Union - RockstarINTELhttps://rocksta