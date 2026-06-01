元巨人監督の原辰徳さんが総監督を務める「サンリオベースボールアカデミーｉｎ横浜」が３１日、横浜スタジアムで行われた。講師は原さんのほか、元巨人監督・高橋由伸さん、元巨人・斎藤雅樹さん、元西武監督・松井稼頭央さん、元ロッテ・里崎智也さん、元ＤｅＮＡの内川聖一さん、山口俊さん、元ヤクルト・笘篠賢治さん、五十嵐亮太さんに加え、元大洋（現ＤｅＮＡ）の久保文雄さんの１０人。応援リポーターを務めた元日本ハ