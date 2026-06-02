俳優・東出昌大さん（38）が2026年6月1日に「note」を更新し、翌2日から7月1日まで連絡が取れなくなると発表した。「音信不通」の理由についても明かしており、ネット上では、「流石である」「なんて斬新な！」などの声が上がっている。「知らないことは知りたい。だから、実践せねば」東出さんは1日、「東出、音信不通のお知らせ」と題した文章をnoteに投稿。音信不通になると発表し、「ですので東出とコンタクトを試みる方は、直