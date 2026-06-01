5月30日、フリーアナウンサーの徳光和夫が、ラジオ番組『徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー』（ニッポン放送）で、読売巨人軍の阿部慎之助前監督の逮捕に言及した。大の巨人ファンで知られる徳光だが、番組内での発言が物議を醸している。阿部前監督をめぐる騒動は、5月25日の夜に自宅で起きた。「2人の娘の姉妹げんかを注意したところ、18歳の長女に言い返され、阿部さんが暴力をふるったとして現行犯逮捕。逮捕のきっかけは、